القصة الكاملة لـ17 مدرسة دولية في مصر بمصروفات 15 ألف جنيه

بدأت وزارة التربية والتعليم، في عام 2014، تدشين مدارس دولية حكومية مخفضة المصاريف، للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، في الوقت الذي ترفع فيه المدارس الخاصة والدولية مصروفاتها بصورة سنوية.

وبدأت الوزارة بمدرستين في المعادي والشيخ زايد، حتى وصلت لـ17 مدرسة حاليا، بمصروفات دراسية تصل لـ15 ألف جنيه، في حين أن مصروفات المدارس الدولية الخاصة بين 60 و150 ألفا.

وتنقسم المدارس الدولية الحكومية إلى نوعين، الأول المدارس المصرية الدولية لتدريس المناهج البريطانية IG، والثاني المدارس المصرية الدولية لتدريس مناهج البكالوريا الدولية IB.

كيفية التحاق الطلاب بالمدارس الدولية الحكومية

ومن ضمن الضوابط الموضوعة للدراسة في هذه المدارس، ألا يزيد عدد الطلاب في كل فصل عن 30 طالبا، بعد اجتياز الطالب وولي الأمر لاختبارات القبول بها، من خلال اللجنة الموضوعة من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وفقا لبروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.

وعن طبيعة هذا الاختبار، تقول مصادر إن كل مدرسة تقوم بعمل إعلان على الإنترنت عن موعد محدد لقبول الطلاب، وعليه تقوم كل مدرسة بتشكيل لجنة من مدير المدرسة وبعض المدرسين لمقابلة الطفل واختيار الطفل المناسب لطلبات المدرسة من حيث السن والقدرة على تقبل التعليم الدولي.

كيفية اختيار المدرسين للتدريس في المدارس الدولية الحكومية

أما بالنسبة لاختيار المدرسين، فإن اختيار المدرسين في هذه المدارس، يكون من خلال استقدام مدرسين من المدارس الحكومية، بشرط استيفاء الشروط المطلوبة واجتياز الامتحان الموضوع من قبل مؤسسة أصحاب المدارس الخاصة، ويحصل المعلمون في هذه المدارس على رواتب تفوق رواتب معلمي المدارس الحكومية، وقال أحد المعلمين إن المدرس في المدارس الدولية الحكومية يحصل على 4 أو 5 آلاف جنيه، زيادة فوق مرتبه.

ووفقا للقانون، يسمح بعمل 10% من المعلمين من غير العاملين في وزارة التربية والتعليم في هذه المدارس، شريطة اجتياز الاختبارات والمساهمة بصورة كبيرة في تحقيق ما دشنت من أجله المدارس الدولية الحكومية. ووضع بند الـ10% تحديدا، لاختيار معلمين أكفاء في مادة اللغة الإنجليزية، من خريجي الكليات المتخصصة، لتحسين مستوى المدرسين، مقابل تعاقد سنوي يحصل من خلاله هؤلاء على رواتبهممن ميزانية المدرسة.

دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية

ويقول حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الدولية الحكومية (IG)، إن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، فني وأكاديمي من حيثاختيار المناهج والكتب والحصول على التراخيص واختيار المدرسين والمديرين ومتابعة العملية التعليمة طوال السنة.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن" إن المقررات الدراسية توضع طبقا للاتفاقيات الدولية، بحيث يتم اختيار المناهج المطابقة للمدارس الدولية الخاصة، وتدريب المدرسين عليه ومتابعة التدريس بواسطة مدير فني مسؤول، من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وفقا للبروتوكول المتفق عليه بين الوزارة والمؤسسة.

وأوضح أن الامتحانات تجرى على 3 فصول دراسية، مشيرا إلى أن هذه المدارس تتبع نفس نظام الأجازات في المدارس الحكومية.

وأكد على أن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، دور مجتمعي دون أي مقابل لا من المدارس ولا من الوزارة، وأن المؤسسة لا تتعامل في أي أمور مادية خاصة بهذه المدارس.