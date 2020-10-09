3 خطوات لـ"سداد رسوم نظافة" بالمدن الجديدة.. تعرف عليها

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإجراءات والمستندات المطلوبة، التي يجب أن يتبعها المواطن لـ"سداد رسوم نظافة"، بالمدن الجديدة.

* المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

** شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل أعمال.

- عدم وجود مخالفات، أو مستحقات متأخرة.

* إجراءات المواطن

الخطوة الأولي

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص، والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانية

التوجه إلى الخزينة؛ لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة

استلام الخدمة

* طرق وآليات تقديم شكاوى مياة الشرب والصرف الصحي.

خصصت شركة مياة الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن لتقديم شكواه للشركة:

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg

- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS، لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير الميا،ه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

* تطبيق الهاتف المحمول

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين، عن طريق تطبيق للهاتف المحمول، يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين، عبر الخطوات التالية:

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك، ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها؛ ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى، هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.

- ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.