صور.. ماراثون للدراجات الهوائية في ذكري انتصارات أكتوبر بسوهاج

شارك الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، في الماراثون الرياضى القومي للدراجات وذلك في إطار تنفيذ المهرجان الرياضي بمشاركة 250 من الشباب والفتيات وكبار السن من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

شارك في المارثون محمد فريد شوقى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والمتدرب من البرنامج الرئاسى، فى اطار الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية " رياضتك ـ مناعتك ـ دراجتك .. صحتك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وقد قام وزير الشباب والرياضة بإطلاق شارة بدء الماراثون عبر الفيديو كونفرنس، حيث بدأ من أمام جامعة سوهاج، مرورا بالكورنيش الشرقى، ثم كوبرى سوهاج العلوى الجديد على النيل، مرورا بالمدينة الطبية والكورنيش الغربى حتى استاد سوهاج الرياضي.

وفى نهاية الماراثون قام نائب المحافظ بتسليم الجوائز للفائزين من الشباب والفتيات وكبار السن.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد شارك منذ عدة أيام في مارثون للدراجات بمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف الأعمار على مستوى محافظة سوهاج، فى إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية.

وانطلق مارثون الدراجات من كورنيش النيل الغربى، وانتهي داخل استاد سوهاج الرياضي، أعقبه التقاط صور تذكارية للمشاركين في المارثون.

شارك في المارثون اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه محافظ الإقليم، محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بعض الألعاب الرياضية الخاصة بـ"أولمبياد الطفل المصري"، ويشهد تصفيات رياضية بين محافظات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج، في كرة القدم الخماسى والكرة الطائرة والسلة والعاب القوى وتنس الطاولة، بالإضافة إلى تفقد نادي الإيمان للمعاقين.