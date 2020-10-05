الخميس المقبل.. "ماراثون دراجات" احتفالا بنصر أكتوبر في أسوان

تنظم مديرية الشباب والرياضة بأسوان، ماراثون للدراجات، الخميس المقبل، بشعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك" احتفالا بنصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث سيطلق الوزير إشارة انطلاق الماراثون عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، في تصريح له اليوم، إن الماراثون ينطلق من أمام كوبرى أسوان المعلق بمشاركة فئات الرواد أكبر من 50 عامًا لمسافة 5 كيلو مترات، وللشباب 15 كيلو، والفتيات مسافة 7 كيلو مترات، ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية 2000 جنيه في المستويات الثلاث، ويحصل المركز الثانى على 1500 جنيه والثالث على 1000 جنيه.

كان الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد، وقال "غلاب" إن قيادت الجامعة تقدر دور القوات المسلحة في الحرب والسلم، كما تثمن الجامعة رسالة قواتنا المسلحة الحالية في دعم المشروعات القومية التي تعمل على دفع عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.