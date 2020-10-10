تفاصيل وأسعار تذاكر حفل علي الحجار يوم 30 أكتوبر.. تبدأ من 300 جنيه

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفل موسيقي على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتم طرح تذاكر الحفل بسعر 300 جنيه للتذكرة البرونز، و400 جنيه للتذكرة الفضي و500 جنيه للتذكرة الجولد و600 جنيه للتذكرة البلاتنيوم، ويمكن حجز التذاكر إلكترونيَا على موقع "تيكتس مارشيه".

ومن المنتظر أن يقدم على الحجار باقة من أبرز أعماله خلال مشواره الفني مثل "لما الشتا يدق البيبان، عارفة، في ايديكي، خايف".

وكان الفنان علي الحجار قدم عددا من الحفلات في الآونة الأخيرة، أبرزها حفله ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر الذي أقامه مركز الفنون، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي، وحفلة أخرى في نفس الشهر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، التي كانت الأولى له بعد أزمة كورونا.

وفي شهر يوليو الماضي، نظمت نقابة الصحفيين، من خلال اللجنة الثقافية، حفلا "أون لاين"، للفنان علي الحجار ضمن الفعاليات الإلكترونية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الفنان علي الحجار، خلال مداخلة "لايف فيو"، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC"، إن فكرة حفلات "الأونلاين" جاءته في هيئة رؤيا في الحلم رأى فيها أنه وفرقته في الاستديو والجمهور متواجد فأراد تحقيق الحلم، موضحا أن كل ما يخيفه في الحفلات "الأون لاين"، أنه لا يعرف انطباع الجمهور وهل يشعر بالملل أم لا؟ عكس الحفلات المتواجد بها الجمهور.