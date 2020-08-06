علي الحجار يبدأ حفله في الأوبرا بـ"المال والبنون" ويحتفل بميلاد صديقته

يقام حاليا في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية حفل غنائي لعلي الحجار، وبدأ الحجار الحفل بأغنية تتر مسلسل "المال والبنون" والتي تفاعل معها الحضور.

واحتفل الحجار بعيد ميلاد إحدى صديقاته وتدعى "إخلاص" التي حضرت الحفل معه وغنى لها أغنية "يا نور جديد".

ومن المقرر أن يغني أيضا "يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفه، بوابة الحلواني".