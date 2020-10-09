الطب البيطري في دمياط يدشن حملة "اشتروني_عمر_يوم_تكسبوا_والخير_يدوم"

دشنت إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري في محافظة دمياط بإشراف الدكتور إيهاب شكري برنامجا إرشاديا، لتنسيق ندوات بكافة المراكز الإرشادية على مستوي المحافظة للتوعية بحملة التربية المنزلية للدواجن من عمر يوم وذلك للوصول للأهالي من صغار المربين على مستوي المحافظة.

ونشر فريق الإرشاد الدكتور حامد اللبان و دكتورة نشوى البهيدى بوسترات الحملة "اشتروني_عمر_يوم_تكسبوا_والخير_يدوم" على جدران مدرسة العدلية الابتدائية المشتركة.