"مياه دمياط" تعلن تفاصيل خطة مجابهة الأزمات ومخاطر الأمطار والسيول 

أعلن المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن تفاصيل خطة طوارئ لمجابهة الأزمات والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار والسيول لموسم الشتاء القادم بمحافظة دمياط، وفقا للتحديثات والتغيرات المناخية المختلفة.

وأوضح رئيس "مياه دمياط" أن إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 52 معدة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، وأن أطوال شبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة "خطوط انحدار 676 كم – خطوط طرد 220 كم – خطوط أهالي 1100كم – شبكات أمطار 350 كم"، وإجمالي الطاقة الاستيعابية للمحطات "271.450 م3 يوم"، كما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 968 عاملا.

وأضاف أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ قامت بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ومع رؤساء مجالس المدن لتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم تطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة الزرقا "شرباص الناصرية - البراشية - دقهلة - السرو - الزرقا - ميت الخولي - شرمساح - الزعاترة - الباز وعلى الدين - كفر العرب - الروضة - فارسكور - مساكن كفر أبو عصمة"، وتطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة مركز ومدينة دمياط "الشعراء - المنيا - الأعصر - السيالة والعنانية حي أول وثان - شطا وغيط النصارى - الشهابي وأبو هندية والمعلمين - البصارطة وعزبة البط"، وكذا تطهير خطوط الصرف الصحي بإدارة عزبة البرج "عزبة البرج - كفر حميدو - الشيخ درغام - الخياطة".

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه جارٍ تدعيم أسطول الشركة بعدد 5 سيارات كسح سعة 8 م3، وسيارة شفط رواسب و10 سيارات كسح سعة 4م3، و10 سيارات مجهزة بعدد 2 طلمبة كسح لنزح مياه الأمطار الجديدة والتي تعمل بأحدث التقنيات، تنفيذا لمبدأ سرعة التدخل ومواجهة الطوارئ بشكل فوري.

وتابع أن الشركة قامت بإعادة تأهيل وإصلاح سيارات الكسح القديمة وتنفيذ مهام الصيانة الدورية للمعدات بشكل ذاتي من خلال ورشة الصيانة لعدد "9 سيارات كسح - سيارتي نافورى - 3 مدمج كبير - 4 مدمج صغير - 14 تروسيكلا - كباشين - سيارة مواجهة السيول - 3 شفاطات".

وقال المهندس محمد بدوي عسل، إن الخطة تشمل بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها استعدادا لموسم الشتاء والتي تتمثل في أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية خطوط الصرف الصحي، وكذا معدات وسيارات كسح المياه وتجهيز سيارات المياه النقية لمواجهة انقطاع المياه المحتمل في بعض الأماكن، والتأكد من جاهزية المحطات وروافع الصرف الصحي، وتحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة العمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.