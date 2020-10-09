في عيد ميلاده.. "جييرمو ديل" دعم صناعة السينما بالمكسيك في أزمة كورونا

أزمة شديدة واجهتها صناعة السينما في العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو، لم يتجاهل ما طال العاملين بالسينما داخل بلاده، وكان أول المشاركين في دعم صندوق التبرعات الذي خصصته الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما لصالح العاملين المتضررين.

صانع الأفلام الذي دعم بلاده وقت أزمتها، والحاصل على جائزتي أوسكار، ولد 9 أكتوبر 1964، في المكسيك، ليتم اليوم عامه الـ 56.

كان "جييرمو" مهتما بصناعة الأفلام أثناء فترة مراهقته، في وقت لاحق، تعلم فن المكياج، ثم عمل على صنع أفلامه القصيرة الخاصة، وفي سن ال 21، صدر فيلمه Doña Lupe عام 1986، وهو من تأليفه أيضا ومدته نصف ساعة.. كما أنه أنتج وأخرج برامج تلفزيونية مكسيكية في ذلك الوقت، بحسب موقع IMDB.

وفي عام 1987 صدر له فيلمه القصير Geometria، وانتهت فترة الثمانيات بمشاركته في إخراج مسلسل Hora Marcada.

عام 1993، كتب وأخرج فيلمه الروائي Cronos، من بطولة فيديريكو لوبي، رون بيرلمان، كلوديو بروك، وحصد الفيلم عدد من الجوائز من مهرجانات مختلفة بينها جائزة من كان السينمائي وترشح لجائزة من مهرجان موسكو السينمائي، وفي عام 1997 أخرج فيلمه Mimic.

بعدها انطلق جييرمو في إخراج عدد من الأعمال آخرها مشاركته في مسلسل Below: Tales of Arcadia عام 2018، ليكون إجمالي أعماله التي أخرجها 19 ما بين مسلسلات وأفلام، والتي حصد عنها الكثير من الجوائز.

الأوسكار

عام 2017، أخرج جييرمو فيلمه المميز The Shape of Water، وهو من بطولة سالي هوكينز، أوكتافيا سبنسر، مايكل شانون، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وترشح لعدد كبير من الجوائز بينها 13 أوسكار، حصد منها 4، في فئات، تصميم الإنتاج، موسيقى، أفضل فيلم ومخرج.

وترشح The Shape of Water لـ 7 جوائز جولدن جلوب، وحصد منها 2، بالإضافة لـ 12 جائزة بافتا، وحصد منها 2، بالإضافة إلى ترشحه وحصده المئات من الجوائز الأخرى.