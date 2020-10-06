المجري الحائز على أوسكار كريستوف دياك يبدأ في تصوير فيلمه الجديد

بدأ الكاتب والمخرج المجري كريستوف دياك، الحائز على جائزة أوسكار لأفضل فيلم قصير، تصوير فيلمه الروائي الأول "The Grandson".

من المتوقع أن يصدر The Grandson في خريف 2021، وفيلم الجريمة والإثارة الذي يتخلله كوميدية قاتمة، تتولى شركة NFI World Sales التوزيع العالمي له.

يشمل طاقم العمل جيرجيلي بلاهو وتاماس جوردان، ويركز الفيلم على "رودي"، مدير المكتب الهادئ، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو رجل لطيف، الذي يمكن للجميع الاعتماد عليه.. بحسب موقع variety.

عندما يقع جدّه الحبيب ضحية لعملية احتيال قاسية، ينقلب عالم "رودي" المريح رأسًا على عقب، لتتحول حياته ويبدأ مرحلة الرغبة في تحقيق العدالة، ويقوم رودي بعمل تحقيقه الخاص، ويضطر إلى الانحدار لعالم الجرائم الصغيرة، ويعثر على حلفاء غريبين على طول الطريق".

يعلق مخرج الفيلم كريستوف دياك على الأحداث: "تستند قصة" The Grandson "إلى تجربة شخصية للغاية، حيث وقع جدي ضحية المحتالين في وقت سابق، وطوال الوقت اتسائل إلى أي مدى يمكن للمرء أن يصبح شخصًا مختلفًا تمامًا؟".

المخرج المجري كريستوف دياك، ولد 7 يونيو 1982، أخرج 8 أفلام قصيرة أولها Golf with a Shotgun عام 2010.

حصد "دياك" جائزة أوسكار عن فيلمه القصير Mindenki عام 2017، ومدته 25 دقيقة، وتقييمه على موفه IMDB، يساوي 8.1 من 10، ومن بطولة Zsófia Szamosi, Dorottya Hais, Dorka Gáspárfalv، كما حصد "دياك" عدد من الجوائز من مهرجانات مختلفة.

وفي عام 2011 أخرج المسلسل التفلزيوني Hacktion، أما آخر أعماله كان الفيلم التلفزيوني Captives والذي عرض عام 2019 وفي نفس العام أخرج الفيلم القصير HajDani és MajDani.

كما كتب "دياك" 5 أفلام قصيرة، بالإضافة إلى مشاركته في إنتاج 5 أفلام بحسب موقع IMDB.