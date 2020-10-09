الكشف والعلاج لـ1178 مواطنا في قافلة طبية مجانية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، في هذا الجانب، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا على مدار يومين متتاليين، مكونة من ٨ عيادات في تخصصات الباطنة، والأطفال، والعظام، و النساء، و الرمد والأسنان، الجلدية ، تنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية مشددة.

وخلال القافلة تم الكشف على 1178 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة، لعدد منهم على النحو التالي : معمل دم ٧٩، معمل طفيليات ١٥، حالات الأشعة ٢٥، موجات فوق صوتية ٤٤ مريض، عدد استصدار ٤ قرارات نفقة دولة، تحويل عدد ٣٧ مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٨٠ مواطن.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد ١٢١ مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل : الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غير المعدية مثل : الضغط و السكر و السمنة، أورام الصدر، بجانب التوعية بأهمية : تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للسيدة الحامل، والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.