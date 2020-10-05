حالتان لا يجوز فيهما إلغاء توكيلات الشهر العقاري

تلقت "الوطن" تساؤلات عدة عبر صفحتها على فيس بوك، بشأن خطوات وشروط إلغاء توكيلات الشهر العقاري سواء الخاصة أو العامة، وتكلفتها التي لا تتخطى 25 جنيها.

الدكتور ضيف النجار رئيس نادي العاملين بالشهر العقاري، قال إنّ أي توكيل قابل للإلغاء إلا في حالات معينة، وهي أن ينص التوكيل على أنّه لا يجوز إلغاؤه إلا في حضور الطرفين، والثانية هي إذا تعلقت مصلحة الوكيل به أي كتب فيه جملة "البيع للنفس" أو "البيع للغير".

خطوات والأوراق المطلوبة لإلغاء التوكيل

1- البطاقة الشخصية وتكون سارية.

2- صورة التوكيل المراد إلغاؤه أو رقمه.

3- نموذج مؤمن بـ15 جنيها من الشهر العقاري.

4- سداد 10 جنيهات رسوم إلغاء التوكيل.

التفاصيل الكاملة لـ"شهادة ميلاد العقار" بعد التصالح في مخالفات البناء

وعن إمكانية تسجيل الوحدات السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة بشكل نهائي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خصم 7% من قيمة الشقة لصالح الشهر العقاري،إ ضافة إلى تردد بعد الشائعات عن اشتراط الشهر العقاري التقدم بشهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، كشرط أساسي لتسجيل العقار، وهو ما تم نفيه عدة مرات.

ترصد "الوطن"، خطوات تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري، كما يلي:

- صورة البطاقة وتكون سارية.

- صورة العقد الابتدائي وعقد البائع ويكون مسجلا في الشهر العقاري وهذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط.

- شهادة بيانات ومطابقة إن كانت العقار يخضع للسجل العيني ويتم استخراجها من إدارة السجل العيني التابع للمحافظة بـ5 جنيهات فقط.

- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.

- تنقسم تكلفة تسجيل العقار على حسب المتر المربع كما يلي:

- المساحة من متر حتى 100 متر بتكلفة 500 جنيه.

- المساحة من 101 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه.

- المساحة من 201 حتى 300 متر تصل إلى 1500 جنيه.

- المساحة من 300 متر فيما فوق تصل بحد أقصى 2000 جنيه فقط.