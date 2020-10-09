مدير مستشفى حميات الأقصر يبحث إجراء مسحات PCR للمعتمرين والأجانب

أعلن الدكتور محمد الرملي، مدير مستشفى حميات الأقصر، أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تم البدء في مشروع إحلال وتطوير وتجديد مبنى مستشفى حميات الأقصر لتحول إلى مستشفى الجهاز الهضمي والكبد.

ومن جانب آخر، عقد مدير مستشفى حميات الأقصر اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات القطاع السياحي، وذلك لمناقشة عمل مسحات PCR للمسافرين والمعتمرين والأجانب.

وعقد الاجتماع بمستشفى الجهاز الهضمي والكبد بالأقصر(الحميات سابقا) بحضور كل من إدارة المستشفى وممثلي غرفة شركات السياحة بالأقصر وتم الاتفاق على حضور مندوب لشركة السياحة مع كل حضور فوج سياحي لاتخاذ الاجراءات المالية والإدارية والتنسيق مع شركات السياحة من قبل الغرفة السياحية بالأعداد التي يتم عمل مسحه لها بمدة لا تقل عن 72 ساعة.

كما تم الاتفاق على إرسال جميع البيانات على الإيميل الرسمي للمستشفى وعمل بيان موضح بيانات المسافرين وعلى الشركات السياحية الالتزام بما جاء بالبنود.

وأكد مدير حميات الأقصر، أن المستشفى يؤدى خدماتها الكبيرة عبر إجراء تحليل PCR للحالات المشتبة باصابتها بالكورونا، وكذلك تحليل PCR للمسافرين للخارج، وبناءاً على تعليمات وزيرة الصحة، يتم إجراء تحليل PCR لمرضى فيروس بى مجاناً، وكل خدمة مريض فيروس بى وسى، موضحاً أن المستشفى أصبح حالياً بإسم "مستشفى أمراض الجهاز الهضمى والكبد مستشفى حميات الأقصر".

وكانت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان قد حدد 28 مستشفى على مستوى الجمهورية من ضمنها مستشفى حميات الأقصر لإجراء تحاليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، للمصريين الراغبين في السفر للخارج، والأجانب وذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.

وأكدت المعامل المركزية أن الأوراق المطلوبة لإجراء التحليل هي أصل جواز السفر، وبطاقة الرقم القومي، علي أن يتم إعطاء المواطن شهادة خلوه من فيروس كورونا، على أن يتم دفع رسم قدره 1050 جنيهاً مصريا، وتكون هذه الشهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية.