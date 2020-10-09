الأمن يكشف كواليس "معركة الطوب" في سمالوط: لعب عيال

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 8 أشخاص من عائلتين بإحدى قرى مركز سمالوط غرب محافظة المنيا، عقب معركة بينهما بالطوب والحجارة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

البداية مع تداول خبرا عن حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط بالمنيا، وتجمهر أحد أطراف المشاجرة أمام منزل الطرف الآخر، وقذفها بالحجارة وإتلاف بعض نوافذها بتحريض من آخرين.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بإحدى قرى مركز سمالوط غرب بالمنيا بين طرفين (8 أشخاص)، بسبب خلافات الجيرة على أثر لهو الأطفال، تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالضرب بالأيدى والتراشق بالحجارة، ما نتج عنه حدوث إصابات بالطرفين "كدمات وإصابات سطحية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم المتهمين جميعا، وبالعرض على النيابة أبدى طرفي المشاجرة رغبتهما فى التصالح حفاظا على أواصر الجيرة، وتم أخذ التعهد اللازم على الطرفين بعدم تعرض كلٍ منهما للآخر، وتم صرفهما.