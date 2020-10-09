مدير مستشفى عزل سيدي غازي ينافس على أحد مقاعد الدائرة الأولى بكفرالشيخ

يخوض الدكتور وائل أبو المجد، أحد رجال الجيش الأبيض ومدير مستشفى سيدي غازي النموذجي، الذي جرى تخصيصه منذ فترة لعلاج مصابي فيروس كورونا، الماراثون الانتخابي منافساً على أحد مقاعد الدائرة الأولى الـ3 والتي تشمل مركزي كفر الشيخ وقلين، حيث تحتد المنافسة في هذه الدائرة، بعد إعلان خوض بدير موسى، والدكتور عمرو دوير، وأحمد طنطاوي البرلمانيون الحاليون للماراثون، كما دفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين على المقاعد الثلاث، فيما ينافس حزب الوفد بمرشح.

ويعتمد أبو المجد، على دعم زملائه الأطباء وشريحة من الشباب، خاصة مع حب الأهالي لأعضاء الجيش الأبيض الذين يضحون بأنفسهم في مواجهة فيروس غامض حصد أرواح الآلاف من البشر على مستوى العالم.

ووفقاً للكشوف النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس المحكمة واللجنة، فإن 3 سيدات ينافسن على المقاعد الـ 3 المخصصة للدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ والتي تشمل "مركزي كفر الشيخ، وقلين"، مقابل منافسة 43 رجلاً.

وينافس على المقاعد الـ 3، السيد شمس الدين، أيمن الأتربي، محي الدين القطان، ومحمد عرابي، عن حزب مستقبل وطن، محمد السيد عبد الكريم، باسم عبد المحسن حجازي، الشحات مصطفى، علاء عبد المولى، مها يونس غازي، رامي عبد الحميد، محسن محمد الجندي، محمد أحمد عبيد، فرج السماحي، أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب الحالي، سامي أحمد إبراهيم، مراد محمد القطان، سامي فرحات طلحة، إسلام بهي الدين بدوي.

كما ينافس كل من محمود شعبان شاهين، أماني عزوز محمود، عماد حمدي الشاذلي، حسام الدمراوي، مفيد حمدي راجح، ربيع بدير عبدالمحسن، محسن عبدالحميد باز، نصر الدين أحمد عاصي، محمد علي حجازي، محمد رجب عبيد، محمد صحصاح، عماد علي كامل، السيد إبراهيم، رأفت السيد فيود، سلامة قبطان، محمد الخضراوي، ياسمين أبو الفتح، طارق رشوان، جمال حسيني.

كما يتنافس على الدائرة أيضاَ، بدير عبد العزيز موسى، البرلماني الحالي، إيهاب خليفة الحداد، مظهر محمد الدميري، هشام محمد عوض، حسام عزت يونس، وائل أبو المجد، عمرو دوير، البرلماني الحالي، ياسر منير، خليفة عباس حامد، على قدري، مصطفى زرارة، وعادل قادومة.