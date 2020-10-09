لتحويلها للوحة جميلة.. مبادرة "بصمة" في الدقهلية لتجميل الشوارع بالرسم

أطلق محافظ الدقهلية مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بمشاركة فريق الشباب بالرسم على الحوائط والجدران بدعم من المجتمع المدني بالدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتعظيم مشاركات المجتمع المدني مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنها مبادرة مجتمعية للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك بمشاركة الشباب أبناء المحافظة أعضاء "فريق بصمة" للقيام بالرسم على الحوائط والجدران وإظهارها بشكل حضاري يليق بأبناء محافظة الدقهلية .

وأضاف أن مشاركات الشباب الواعد في هذه المبادرة وتقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع المدني بالدقهلية في مثل هذه المبادرات تؤكد عظمه الانتماء لدى أبناء المحافظة بصفه خاصة والشباب المصري جميعا بصفة عامة .

وأكد على أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدني لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة من أجل أن يتم تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين بالقرى والمدن المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وقالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، أن 20 شاب وفتاة هم أعضاء فريق بصمة بإشراف منسقي الفريق كلا من محمود عماشة منسق عام ، وولاء فاروق منسق مساعد الفريق يشاركون في المشروع.

وأضافت أنه تم التنسيق مع المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمؤن اللازمة لتنفيذ المبادرة مشيرة بأن المبادرة بدأت أعمالها في شارع المشاية السفلية بمدينه المنصورة، وتستكمل أعمالها على مدار الأيام القادمة بباقي الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة.

وفى سياق متصل تابع رئيس حي غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقي أعمال المبادرة التي تستهدف تجميل شوارع الحى ، والتي بدأت أعمالها بمنطقة المشاية السفلية ، حيث سيتم تجميل جدران منطقة المشاية السفلية وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة .

وأوضح محمد عبد الباقي، أن المبادرة تهدف إلى تجميل الجدران وتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين من الكيانات الشبابية ، وتحت أشراف مباشر من الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بمحافظة الدقهلية.

وذكر بدأت الأعمال بإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الانتباه، لمنع التلوث البصري.

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الجدران، والمعلنين علي المرافق العامة بالمخالفة للقانون.