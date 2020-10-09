سباق على تعليق البانرات بالشوارع المؤدية للمقرات الانتخابية بالمنيا

كثف مرشحو انتخابات مجلس النواب في المنيا، من دعايتهم قبل إجراء العملية الانتخابية أواخر الشهر الجاري، وحرص معظمهم على تعليق البانرات في الشوارع والميادين الرئيسية بالمدن، كما اهتم الجميع بإجراء جولات ميدانية في القرى زاروا خلالها رؤوس العائلات والعمد والمشايخ والرموز، وحضروا الأفراح والمناسبات المنعقدة هناك من أفراح وعزاء.

لم يهتم النواب الحاليون الذين يخوضون المعركة وعددهم 12 بتعليق بانرات كثيفة بالمدن واكتفوا بتعليق لافتات قليلة بالأماكن المهمة، أما في القرى فحرص معظمهم على تعليق اللافتات بالشوارع المؤدية إلى مقرات اللجان الانتخابية، حتى إن الأمر تحول إلى سباق بين أنصارهم على تعليق تلك البانرات في أماكن بارزة ولافتة للأنظار.

ففي الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة المنيا، يظهر التنافس في تعليق لافتات بالقرب من المقرات الانتخابية للمرشحين والنواب الحاليين، عثمان المنتصر عبدالرحمن، سيد عبدالوهاب عبدالهادي، أشرف جمال شحاتة، وكذا الأمر وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز سمالوط انتشرت بانرات: توحيد تامر علي، سمير رشاد أحمد، مجدي ملك مكسيموس.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز مغاغة 3 انتشرت بانرات: إيهاب عبدالعظيم جابر، أحمد شعراوي إبراهيم، حسين حسني حسين.

وفي الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي انتشرت بانرات النواب: رياض عبدالستار، محمد عبدالحكيم أبوزيد، شريف نادي موسى، والأخير خاض انتخابات مجلس الشيوخ الماضية ولم يحالفه الحظ، وفي الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس انتشرت بانرات النائب حسانين عبدالعزيز حسانين.

وركز المرشحون الجدد على الذهاب إلى قرى ذات الكتل التصويتية الكبيرة ومنها على سبيل المثال: دلجا والبدرمان وأسمو العروس في مركز ديرمواس، وتندة والبرشا والأشمونين في مركز ملوي، وبني عبيد وأبيوها والمحرص وأتليدم في مركز أبوقرقاص، ونزلة عبيد وتله وصفط الخمار في مركز المنيا، والطيبة وإسطال والبيهو في مركز سمالوط، وبردنوها وأبوان وأبو عزيز في مركز مطاي، وصفط أبو جرج وصندفا والبهنسا في مركز بني مزار، وشارونه، وميانه وأبا الوقف وهمرو في مركز مغاغة، والشيخ مسعود وقرى الظهير الصحراوي في مركز العدوة بأقصى شمال غربي المحافظة.