اعترافات "حسناء الشيخ زايد": عملت مكالمات إباحية مع 48 شابا.. والفيديو بـ600 جنيه

ربما شجعها جمالها، ونبهتها معاكسات الشباب إلى أن لديها كنزا كبيرا يمكن استغلاله، لتقرر "حسناء الشيخ زايد" التي تخرجت فى إحدى الجامعات الخاصة، بيع جسدها بأرخص الأثمان بحثا عن جمع الأموال عن طريق الدعارة الإلكترونية، قبل أن تسقط في قبضة الأمن، وتعترف بتفاصيل تصويرها فيديوهات إباحية، والمشاركة في مكالمات جنسية مع زبائنها نظير حصولها على مبالغ مالية.

حكاية "حسناء الشيخ زايد"، مع الدعارة الإلكترونية، بدأت أثناء دراستها في السنة الأخيرة بإحدى الكليات الخاصة، موضحة: "عملت 25 فيديو إباحيا، كان سعر الواحد من 500 إلي 600 جنيه، وبعد التخرج عملت صفحة على فيسبوك عشان أتعرف على الزباين".

ونسبت النيابة العامة للمتهمة تهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات، وقالت المتهمة: "تعرفت على 48 شابا من على فيسبوك، وكنت بعمل المكالمة الجنسية بـ200 جنيه، بالإضافة إلى الفيديوهات حسب رغبة الزبون واستطاعته".

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهمة خريجة جامعة خاصة، ومقيمة بإحدى الشقق الفارهة داخل كومباوند شهير بمنطقة الشيخ زايد، وأن المتهمة سبق إلقاء القبض عليها فى قضية تعاطي مواد مخدرة.

واعترفت المتهمة أثناء استجوابها بإنشاء عدد من الصفحات على شبكة الإنترنت وغرف مغلقة تحت مسمى "حسناء الشيخ زايد"، تقوم من خلالها باستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية، واستأجرت الشقة المقيمة بها لتصوير فيديوهات جنسية بدون إظهار وجهها، وتم ضبط 20 فيديو تظهر فيها المتهمة.

ورصدت المتابعة الأمنية وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعدادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وتبين أنها بدون عمل "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وقالت المتهمة إنها تقوم بالتنقل من مدينة الشيخ زايد إلى مدينة نصر لاستقطاب الشباب وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وعثر بحوزتها على هاتفين محمول أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطها.