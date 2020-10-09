بعد فوزها بـ"نوبل للسلام".. "بدر" أبرز الوجوه المصرية في "الغذاء العالمي"

فاز برنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهود تلك المنظمة في مكافحة الجوع في مناطق متفرقة من العالم، وخصوصًا في أفريقيا والعديد من المناطق التي تشهد صراعاتٍ.

ونشرت المنظمة تغريدة عبر منصَّات التواصل الاجتماعي تعليقا على فوزها بالجائزة: "إنَّ السَّلام والقضاء على الجوع متلازمان"، مقدمة الشكر للقائمين على الجائزة، مؤكدين أن ذلك تذكير قوى للعالم بأنَّ السَّلام والقضاء على الجوع متلازمان.

محمد بدر محافظ الأقصر السابق، المستشار السياسي الأول للشؤون الأفريقية ومنسق شؤون السلام والأمن مع مفوّضية مجلس الأمن الأفريقي، واحدٌ من أبرز الوجوه المصرية العاملة في المنظمة، والذي نجح قبل عمله في منصبه الجديد منذ ما يقرب من عامين، في النهوض بالبنية التحتية في محافظة الأقصر خلال سنوات توليه الأربع لشؤونها، فعمل على حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، والنهوض بالقطاع الصحي حرصا على صحة أبنائها.

حصدت الأقصر وقتها لقب "عاصمة السياحة العالمية" من منظمة السياحة العالمة، كما اختيرت في عام 2016؛ لتُصبح المدينة الوحيدة في مصر التي تنضم لمبادرة "100 مدينة مرنة عل مستوى العالم" من منظمة روكفلر الأمريكية، بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للعملِ على قيادة الحلول المبتكرة في مواجهة الأزمات التي تتعرض لها المدن.

انتقل إلى تجربة أكبر للاستفادة من خبراته عالميًا، فكان المستشار السياسي الأول للشؤون الأفريقية ومنسق شؤون السلام والأمن مع مفوّضية مجلس الأمن الأفريقي، وعمل على عددٍ من الملفات الدولية المهمَّة المتعلقة بأفريقيا في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية.

وشغل بدر منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الورزاء، ومنصب مساعد الأمين العام لرئاسة مجلس الورزاء، وبدأ حياته المهنية بالعمل كأخصائي في مجال الشؤون الاقتصادية والسياسية في مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، في نهاية التسعينيات بعد تخرجه في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.