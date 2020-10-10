6 إجراءات لتركيب عداد كهرباء جديد بدلا من العداد التالف.. تعرف عليها

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الإجراءات والأوراق المطلوبة التي يجب أن يتبعها المشترك لتركيب عداد جديد بدلا من العداد التالف على مستوى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.

الخطوات

- بطاقة الرقم القومي

- إيصال شحن سابق أو كود المشترك

- طلب من المنتفع أو مذكرة من القارئ "المحصل" والتأكيد بتقرير المعاينة الفنية

- بيانات الحساب

- سداد الرسوم المقررة والمديونية المستحقة إن وجدت

- رفع العداد التالف وتركيب عداد جديد وإعداد التسوية النهائية

مكان تقديم الخدمة

- تقدم الخدمة في جميع مراكز خدمة العملاء بشركات توزيع الكهرباء

مدة الخدمة

- تستغرق مدة الخدمة 3 أيام من تاريخ سداد الرسوم

الرسوم المقررة

- تقدر الرسوم بثمن العداد بالإضافة إلى 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور ونقل وتخزين وتركيب بخلاف الضرائب المقررة

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.