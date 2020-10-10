حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة بنفسه وقدراته ويلهم من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة "حظك اليوم" لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ما يجعلك اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.