وائل جسار: بشكر الناس اللى بتطلب مني ألبوم جديد.. بس زمنه انتهى

قال الفنان اللبناني وائل جسار إنه لن يستطيع مطلقا طيلة الفترة الحالية تقديم ألبومات غنائية مثلما اعتاد عليها طيلة السنوات الماضية.

وأوضح جسار لـ"الوطن" أنه يشكر كل جمهوره الذى يطلب دوما منه طرح ألبومات غنائية ولكنه أصبح غير قادر على ذلك بسبب اقتصاديات السوق وعدم قدرة شركات الإنتاج على توفير هذا الأمر فى الوقت الحالي بسبب الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وأشار جسار إلى أنه يتعاون حاليا مع شركة لايف ستايلز ستوديو بعد أن انتهى تعاقده مع شركة أربيكا ميوزيك التى قدم معها أفضل وأجمل أغنياته وألبوماته الغنائية.

قدم الفنان اللبناني وائل جسار، الشكر والتقدير لكل الدول العربية وغير العربية التي قدمت دعمًا للبنان في أزمتها الحالية عقب انفجار مرفأ بيروت، موجهًا شكر خاص للمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بعد أن دعمتا لبنان بالأدوات الطبية والشحنات الغذائية.

وأضاف "جسار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الطبقة الحاكمة في لبنان لا تستطيع أن ترفع رأسها الآن، "الدول التي قدمت للبنان مساعدات قالت مش هتدي الطبقة السياسية ولا مليم وأعطتهم لمنظمات المجتمع المدني، هما هنا مش بيتعاملوا مع دولة".

وأكد الفنان اللبناني، أن البنك الدولي رفض إعطاء قرض للبنان بسبب اشتراطه في البداية مكافحة الفساد، حيث سُرق 400 مليار دولار من لبنان، "هذه الأموال اختفت من البلد، المبلغ ده مسروق ومنهوب"، موضحًا أن لبنان كانت مُحاصرة بشكل كبير من قبل عدة دول مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن انفجار مرفأ بيروت خلط الأوراق.

وأوضح أن جميع الدول الآن تحاول وتريد أن تساعد بيروت، حيث تشعر الدول وترى بأن الشعب اللبناني يُعذب ويحتاج إلى مساعدة، ويقوموا بتقديم المساعدة للشعب اللبناني بشكل مباشر، "إحنا كلنا نحط ايدينا في إيد بعض، عشان نقدر نتخطى المرحلة دي، كلنا موجوعين، وضعنا مذري وصعب جدا".