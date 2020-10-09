عمان تفرض حظر تجول لمدة 14 يوما لمواجهة انتشار كورونا

قررت اللجنة العليا في سلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر، وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأهابت اللجنة، بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية، بالجميع وخصوصًا الشباب التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأعلنت الأردن، أمس الخميس، العودة لإجراءات العزل العام، نهاية الأسبوع، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأكد مسؤولون أن الأردن سيعود لفرض إجراءات العزل العام على مستوى المملكة، يوم الجمعة لمدة 48 ساعة، لأول مرة منذ شهور، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات الأردنية تعليق دوام المدارس، ابتداء من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يجري نشر كوادر القوات المسلحة في جميع المحافظات، على أن يستمر مراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة بالوباء.

جاء قرار الأردن وسط قلق مسؤولي الصحة من أن يؤدي التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مزيد من الضغط على القطاع الصحي.

بينما قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد لمدة شهر، وتنتهي فترة المد وفق قرار مجلس الوزراء المغربي في 10 نوفمبر المقبل.