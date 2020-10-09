مقتل صبي في مشاجرة بين أبناء عمومة لخلاف على ميراث بأسيوط

لقى صبى مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطار من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بقرية المعابدة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أولاد عمومة بعائلة بيت الحرباوى بسبب المشاجرة خلاف على ميراث.

أسفرت المشاجرة عن وفاة عصام جاد الحرباوي، 16 سنة تم نقل الجثة لمشرة مستشفى أبنوب تحت تصرف النيابة وجارى تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة

وشهدت محافظة أسيوط العديد من الحوادث كان سببها الخلافات العائلية والأسرية بسبب الميراث منها ما وقع اليوم عندما لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومة من عائلة "البلايصة" لخلافات عائلية بقرية بني محمديات المراونة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

وفى مركز "ساحل سليم" عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين أصيب على أثرها "عبدالمجيد حسن مصطفى" 47 سنة، بجرح نافذ بالصدر إثر تعديه عليه بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وبين أشقائه، لخلاف على تقسيم المحصول.

وبدأت المشاجرة بمشادة كلامية بين الأشقاء تطورت إلى مشاجرة أمسك خلالها أحدهم سلاحا أبيض كان بالمنزل وطعن به شقيقه.

وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضي، لقى "ثروت محمد حسنين"، 50 سنة، مدرس مصرعه، إثر إصابته بطعنات نافذة بالبطن والظهر والصدر على يد أبناء عمومته، من أبناء عائلة سيد أحمد بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

وذلك أثناء محاولته التدخل لفض مشاجرة بين أشقائه والمتهمين من أبناء عمومته بسبب خلافات قديمة بينهم، وتجددت بسبب قيام أبناء المتهمين بإلقاء قمامة بدوار منزل عائلة القتيل.