بنك HSBC والقوى العاملة.. النشرة الأسبوعية للتوظيف بعدد من الجهات

أعلنت عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات، وبمرتبات مجزية وتوفير تدريبات للعاملين، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المعلن عنها، وفق الصفحات والمواقع الرسمية الخاصة بكل منهما:

وظائف وزارة التموين

أعلنت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن حاجتها لوظائف شاغرة، تشمل محاسبين ومفتشين وأخصائيين موارد بشرية ومحامين ومهندسين، على أن يستمر التقديم للوظائف حتى 15 أكتوبر الجاري، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة والمستندات والشروط من هنــــــــــا.

وظائف بنك HSBC

أعلن بنك HSBC عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك في مصر، لخريجي كلية التجارة والأقسام المحاسبة وما يعادلها من شهادات، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة والمستندات والشروط وطريقة التقديم من هنــــــــــا.

وظائف القوى العاملة بالخارج

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل للمصريين بالخارج في عدد من الدول المختلفة، على أن يتم استخراج المستندات المطلوبة للعمل بالخارج والتقدم بها لمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة من هنــــــــــــا.

وظائف محافظة الجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز يومي الأربعاء والخميس الموافق 14 و15 أكتوبر الحالي، للعمل بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة وإحدى شركات الأدوية، وللاطلاع على التفاصيل الكاملة من هنــــــــــــا.

وقدم خبير التوظيف محمد صادق، عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية "الإنترفيو" للقبول بالعمل كالتالي:

- البحث عن البنك ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاص به، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى حسابات الأشخاص التي تعمل بها والتعرف على طبيعة شخصيتهم.

- البحث عن البنوك المنافسة، حتى يستطيع المتقدم للوظيفة مجاراة الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.

- محاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها.

- محاولة الوصول لحساب مسؤول التوظيف بالبنك على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل معه، في محاوله لفهم ما يفكر به، وعند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية، يجب مراعاة إعطاء المحاور إحساس بالثقة في النفس.

- عند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة سؤال لا يعرف إجابته، يجب أن ينكر المتقدم للوظيفة معرفته بالأمر دون الدخول في تفاصيل تظهر للمتحدث بأنه يتحدث كثيرا في الأمور التي لم يكن لديه بها خبرة.