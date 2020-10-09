سكرتير عام الدقهلية يفتتح مسجد "السوابعة" بتكلفة 5 ملايين جنيه

افتتح اللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، مسجد عزبة السوابعة، التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت يعيش بمركز ميت غمر، اليوم، تنفيذا لخطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحافظات لافتتاح عدد من المساجد الجديدة.

أقيم المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 460 مترًا مربعًا، بتكلفة 5 ملايين جنيه ويتسع لعدد 500 مُصلٍ وتم فرشه بالكامل من قبل وزارة الأوقاف ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد في محافظة الدقهلية.

وأدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط أهالي القرية، وعقب أداء الصلاة نقل سكرتير عام المحافظة تحيات المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينة ميت غمر، وأكد حرصه على التعاون التام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وثمن السكرتير العام مبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها المستمرة مع أجهزة الدولة في رفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة وكان موضوعها "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الله" في حضور العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ونواب البرلمان بميت غمر وقيادات المركز وقيادات الأوقاف وجمع كبير من مواطني القرية والقرى المجاورة.

وفي ذات السياق وبالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الأوقاف، افتتحت إدارة الأوقاف ببنى عبيد بالتنسيق مع الوحدة المحلية "مسجد عزبة الديسة" التابعة للمركز بالجهود الذاتية.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 21 مسجدًا، اليوم في 5 محافظات بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.