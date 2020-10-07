الجمعة.. افتتاح مسجد الشهيد أحمد المنسي بالإسكندرية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، ومسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية.

ويؤدي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بعنوان "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.

جدير بالذكر، أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا على مستوى الجمهورية بعد غد الجمعة، في إطار خطتها لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتشمل المساجد المنتظر افتتاحها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه 339 مسجدًا، بزيادة 25 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" موضوعًا لخطبة يوم الجمعة المقبلة 9 أكتوبر.

وقال الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشهيد العقيد أحمد المنسي ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم قد حفروا أسمائهم في تاريخ العظماء.

وأكد أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجهًا التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التي حرصت على تشييد عدد من المساجد، وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرًا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم في سبيل عزة وطننا العزيز، والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.