محافظ الإسكندرية: افتتاح 8 مساجد كبرى أبلغ رد على شائعات الإرهابية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الفترة الماضية شهدت افتتاح ٨ مساجد كبرى بالمحافظة، من بينها مسجدا الشهيدين، لافتًا إلى إطلاق أسماء شهداء مصر الأبرار على المساجد تخليدا لذكراهم.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن أي مسجد أو زاوية جرت إزالتها على محور المحمودية أو في أي منطقة أخرى، تم إنشاء مساجد بديلة لها للرد على المشككين وأعضاء الجماعة الإرهابية الذين يروجون شائعات هدم الدولة لدور العبادة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برفقة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسجد الشهيد رقيب أول "مصطفى أحمد مصطفى" أحد المساجد التي جرى إنشاؤها على محور المحمودية المروري الجديد بمنطقة "أبوسليمان" شرق الإسكندرية، وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة بالمسجد وجاءت بعنوان : "فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن" .

جاء ذلك عقب افتتاح مسجد الشهيد العقيد أ ح "أحمد المنسي" بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، صباح اليوم ، تقديرًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية لأبنائها العظام ومكانة شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها .