أحد طلاب "ميس ليندا" ناظرة الوزراء الراحلة: كانت شديدة بس بنحبها

واحدة من قامات التعليم، تخرّج على يدها، حين كانت مديرة مدرسة "English Mission" عدد من الوزراء والمسؤولين بالحكومة المصرية، من بينهم الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، حتى عرفت بـ"معلمة الوزراء".

برقيات تعازي حارة امتلأت بها الصفحة الرسمية للسيدة ليندا سليمان التي اشتهرت باسم "ناظرة أو معلمة الوزراء"، بعد وفاتها في ساعة متأخرة من مساء أمس عن عمر ناهز 97 عاما، وصفوها بـ"القدوة" و"مربية الأجيال".

منذ تخرجها من المدرسة عام 1983، لم تنقطع صلة الفنانة التشكيلية مني العوادلي بالمعلمة "ليندا سليمان"، ظلت على تواصل دائم معها عبر الهاتف، حتى قرر عدد من خريجي الدفعة تدشين جروب خاص بخريجي المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " كنا كأصحاب من المدرسة بنتقابل دايما وبنتواصل مع أستاذتنا لحد ما اتعمل جروب لخريجي المدرسة من سنة 1960 حتى سنة 1990 وبدأنا نرتب مقابلات واحتفال سنوى يجمعنا"،هنا تجددت لقاءات المعلمة التسعينية بطلابها من جديد، بحسب قول الفنانة التشكيلية.

العوادلي: كانت شديدة بس كنا بنحبها وكلامها ونصايحها ساعدتنا في مستقبلنا

مواقف عدة لا تسع الذاكرة لسردها كلها اختصرتها العوادلي في حديثها لـ"الوطن" عن معلمة الوزراء الراحلة بوصفها، أيام المدرسة حين كان يخشاها الجميع من صرامتها ورغم ذلك تفيض قلوبهم حبًا لها، "كانت شديدة بس كنا بنحبها وكلامها ونصايحها هي اللي ساعدتنا في مستقبلنا وطلعت أجيال في مناصب كبيرة".

كانت المعلمة ليندا دائمة التواصل مع طلابها من مختلف الأجيال، سواء عبر الهاتف أو عبر موقع فيس بوك، تتابع أعمال الفنانة التشكيلية بشغف ولا تمل من تشجيعها دوما،"كانت دايما تتابع شغلي وتبعتلي رسالة تشجعني عليه"، وامتدت أواصر العلاقة حتى تبادل الزيارات المنزلية في المناسبات المختلفة، بحسب قول العوادلي.

اللقاء الأخير الذي جمع العوادلي بمعلمتها الراحلة كان في ديسمبر الماضي في الحفل السنوي الذي يجمع خريجي المدرسة بمعلمتهم، بدت علامات الإرهاق والتعب على ملامح وجهها وأبت ابتسامتها أن تغيب حينها، ظلت محتفظة بوجهها البشوش، بحسب وصف العوادلي، "اتعودنا كل سنة نحتفل بعيد ميلادها في الحفلة السنوية اللي بنتجمع فيها وكانت بتبقى مبسوطة"، وسط حضور من كبار ومشاهير المجتمع من تلاميذ المعلمة ليندا.

"أولادكم كلهم موجودين".. بهذه الكلمات مازح الرئيس عبدالفتاح السيسى السيدة ليندا سليمان، مديرة مدرسة "English Mission" خلال تكريمها فى احتفالية المرأة المصرية عام 2018 والأم المثالية، وهو يشير بيده إلى عدد من الوزراء الذين شاركوا معلمتهم "ليندا" تكريمها.

"كل يوم بيسألوا عليا فيه بيطول فى عمري" بهذه الكلمات أبدت السيدة ليندا سليمان سعادتها بالحفاوة التى تلقاها من طلابها رغم تركها العمل التربوي منذ سنوات طويلة، مضيفة أنها على تواصل دائم بعدد من الوزراء الحاليين بالحكومة منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

يذكر أن السيدة ليندا سليمان، إحدى رائدات التعليم في مصر، وتخرج على يدها عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، بالإضافة للدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة.