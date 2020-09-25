وزيرة البيئة: وفرنا 26 ألف فرصة عمل من تحويل قش الأرز لأعلاف حيوانية

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة استخرجت 42 طنا من المخلفات الزراعية بمختلف أنواعها خلال الفترة الماضية، سواء من قش الأرز، أو حطب الذرة، أو قصب السكر أو غيرها من أنواع المخلفات المختلفة.

وأضافت "فؤاد"، في حوار مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تعمل على استخدام تلك المخلفات وتحويلها إلى استثمار بشكل عام، مثلما حدث مع قش الأرز، والعمل على تحويله إلى أعلاف للحيوانات، وهو ما يساعد على تحويل تلك المخلفات إلى استثمار يوفر فرص عمل، ويوفر دخلا للعديد من المواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة وفرت مليار جنيه من تحويل قش الأرز إلى مخلفات زراعية، ووفرت 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في تحويل قش الأرز لأعلاف الحيوانات لمدة شهرين ونصف خلال الفترة الماضية، وتهدف للاستمرار في ذلك.

وأوضحت أنه جرى العمل على تحويل قطاع البيئة من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع استثماري يخدم الدولة ويساعد في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل.