محمد فراج يدعم مستشفى بهية الشيخ زايد لسرطان الثدي: "حلم عظيم"

دعم الفنان محمد فراج مستشفى بهية الشيخ زايد لسرطان الثدي مؤكدا دعمه الكامل لمواجهة سرطان الثدي وحق المرضى في المساعدة ولو بأبسط الإمكانيات.

وكتب "فراج" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا قال فيه: "بكل الحب و التقدير ‎كبني آدم و مواطن مصري بدعم مستشفى بهية الشيخ زايد، بدعم بناء حلم جديد لعلاج ملايين السيدات، بدعم كل خطوة هدفها الإطمئنان على أمهاتنا و إخواتنا و بناتنا".

وتابع: "بدعم حقهم في العلاج و الدعم الكامل لمواجهة سرطان الثدي وحقهم في المساعدة ولو بأبسط الإمكانيات، ياريت كل إنسان يكون إنسان ويساعد لو يقدر في تحقيق حلم عظيم زى ده ولو بمجرد الإيمان بالفكرة".

يذكر أنه مع الاحتفال بإنتصارات أكتوبر تصدر فيلم "الممر" محركات البحث علي "جوجل" بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وهو يعتبر من الأعمال السينمائية الهامة التي برزت فكرة حرب الاستنزاف وما تابعها من انتصارات أكتوبر.

محمد فراج، أحد أبطال العمل السينمائي، الذي شارك بدور"هلال"، وهو دور بطولي يدخل في عمليات استشهادية ويشاهد أصدقائه خلال عمليات الاستشهاد، ويطلب من الله الشهادة باستمرار.

ومن جانبه، قال "فراج" في تصريحات لـ"الوطن"، "أن هذا الدور من أهم التجارب التي عملت بها خلال مشواري الفني، حيث أن الفيلم مكتوب ومرسوم بشكل رائع للغاية على الورق بشكل غير طبيعي وهو أحد الأفلام التي لن تتكرر".

وأضاف، "تجربة فيلم الممر فيها كرم من عند ربنا ونفحه حلوة قوي في الدور، وفريق العمل كان من أحسن ما يكون، خاصة أنها للمرة الأولي التي اتعاون خلالها مع المخرج شريف عرفة بإشراف شخصي، حتى الموسيقى التصويرية من العملاق عمر خيرت".

الممر فيلم دراما حربي مصري من إنتاج عام 2019، مُحققًا ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه خلال عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في السينما المصرية، كما أنّه يُعد الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه.

الفيلم بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.