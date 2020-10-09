مفيش أكل.. 4 ممنوعات فى حفل أنغام بقاعة المنارة الليلة

تحيي، اليوم، الفنانة أنغام حفلا غنائيا كبيرا بقاعة المنارة فى أولى حفلاتها الجماهيرية بالقاهرة بعد عودة الحياة لطبيعتها والتي كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا.

ووضعت إدارة قاعة المنارة عددا من الشروط من أجل حضور الحفل من بينها شروط ومحاذير يجب تطبيقها وهي:

- ممنوع الدخول بدون الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة في الدخول والخروج للحفاظ على سلامة الجميع.

- ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة (الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور وغيرها).

- يحق للمنظمين طرد أو منع دخول أي شخص يحمل أي ممنوعات أو يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة.

وكانت أنغام قد صرحت لبرنامج "trending"، منذ أيام أنها تعمل حاليا علي تصوير 15 أغنية، التي يضمها ألبومها الخليجي "مزح"، في كليب واحد، يجري تصويره على مدار ثلاثة أيام، على أن تنتهي منه 6 أكتوبر.

ومن المفترض أن يتم طرح الكليب، تزامنا مع طرح الألبوم منتصف أكتوبر الحالي.

وكانت أنغام، أعلنت عبر حسابها بموقع تويتر، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزح".

وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.

وكشفت تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد.