خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار خفيفة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح تكون مثيرة للأتربة ببعض المناطق، مشيرة إلى وجود اضطرابات بالملاحة البحرية، وفقًا لتوقعات خبرائها.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار السبت 10 أكتوبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة، تصاحبها رياح معتدلة، على أقصى الغرب، بالسواحل الشمالية الغربية، تصل نسبتها إلى 30%، تصاحبها رياح معتدلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود شبورة مائية كثيفة تنتشر في الصباح على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 11 أكتوبر

أشار الخبراء إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بنسبة تصل لـ30% يصاحبها رياح معتدلة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة على بعض مناطق جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط لحركة الرياح يصاحبه اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

خريطة سقوط الأمطار الاثنين 12 أكتوبر

كما توقع الخبراء عدم سقوط أمطار يوم الاثنين، مع وجود نشاط لحركة الرياح بمناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وذكرت الهيئة أنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط، غدا السبت، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيها من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة يتراوح ارتفاع الموج بها من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.