أستاذ أمراض صدرية عن تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا: وارد

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية، حول إمكانية تعرض مصر لموجة ثانية لفيروس كورونا، إن كل شيء وارد، مؤكدًا أنه لا يوجد توقيت محدد للحديث عن موجة ثانية للفيروس في مصر، بالرغم من عودة بعض البلدان للإغلاق والإجراءات الاحترازية مجددا بسبب تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس فيها. وقال إنه لابد من استمرار حالة الوعي، التي ظهر بها المواطنون منذ شهر مارس الماضي.

وعن الأدوية الأمريكية التي سهلت وسرعت من شفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن هذه الأدوية لا تزال تحت التجربة، مؤكدًا أنه في حالة إقرارها بشكل رسمي، ستتاح في العالم كله.

وعلق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على تحسن الحاصة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الفريق المعالج لترامب لم يعلن تفاصيل كثيرة حول الأدوية التي حصل عليها، لكن عقار ريمديسيفير كان هو العقار الأساسي الذي حصل عليه ترامب وهو مستخدم في مصر".

وأضاف: "بالعكس بدأت شركات كثيرة في تصنيع هذا العقار الذي جرى استخدامه في البروتوكول المصري لعلاج الحالات الشديدة".

وتابع أن كل الأدوية المستخدمة في تقليل حدة فيروس كورونا موجودة في البروتوكولات المصرية للعلاج، موضحًا أنه لم يصله معلومات تفصيلية دقيقة عن أي عقاقير أخرى مستخدمة للتعامل مع المرض خارج البروتوكول المصري، ولا يوجد عقار مؤكد ضد هذا الفيروس.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة، بأن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة "مدريد"، من أجل فرض الإغلاق الجزئي هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عبر قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.