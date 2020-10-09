فيديو.. المتحدة تعلن عرض ملخص "الاختيار" في 3 ساعات الليلة على ON

نشر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" مسلسل الاختيار عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" معلنا بأن ملخص مسلسل الإختيار سيتم عرضه في سهرة اليوم الجمعة على قناة ON العامة.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، علق المخرج بيتر ميمي، على المشهد الخاص بحادثة رفح وأن صعوبته تتمثل في أنه حادثة حقيقية "وكان بداية أن نسمع عن الإرهاب في سيناء كانت في الحادثة بتاعة رفح واستشهاد 16 مجندا في سيناء، وأن الحادثة حصلت وقت الإفطار وكان من أشد أنواع الخسة والضرب والتعامل مع العساكر في الوقت ده علشان ميلحقوش يتعاملوا، وكان المطلوب مننا نصور المشهد في وقت الغروب وعلشان نصور مشهد أكشن مدته 4 دقائق فبنحتاج تصوير على يومين كاملين ومش في أي وقت لا ده لازم وقت الغروب".

وأضاف ميمي، خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC: "علشان أصور كل يوم جزء من المشهد بتاع حادثة رفح فكنت محتاج أصور حوالي 20 يوم في المشهد ده، وبدأنا نفكر في إزاي هنشتغله وفضلنا يوم كامل من الساعة 5 الصبح لغاية بالليل وإحنا بنعمل بروفات فقط بالمدرعات وبكل حاجة لكن من غير متفجرات أو ملابس وعملنا حوالي 12 بروفة".

وتابع: "في يوم التصوير كان في نص ساعة فقط، وعن دور كريم محمود عبدالعزيز في المشهد ده وإنه يستدعي الحالة دي ويعمل المشهد ده معناه إن اللي خلف مامتش، واللحظة اللي عملها في المشهد كانت صعبة جدا في ظل ظروف التصوير اللي كنا فيها".

واستكمل: "كنا نستعمل أسلحة حقيقية في المسلسل لكن الانفجارات كانت غير حقيقية، وأن الشركة المنتجة والقوات المسلحة وفرت لنا كل حاجة".

وعلى جانب أخر، أعلن يسرى الفخراني، مسؤول المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ترجمة مسلسل الاختيار الذى سرد قصة استشهاد قائد الكتيبة 103 صاعقة الشهيد أحمد منسي إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية.

وكان "الفخراني" أعاد نشر منشور من نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة لشئون الهجرة، والتى أشادت فيه بمسلسل الاختيار، كونه ملحمة وطنية لجنودنا البواسل وطلبها بتقديم العمل باللغة الإنجليزية.