حلا شيحة: مسلسل "الاختيار" صنع حالة من الفخر بنفوس المشاهدين

قالت الفنانة حلا شيحة، إن مسلسل "الاختيار" والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي قد صنع حالة من السعادة والفخر والانتصار بنفوس المشاهد المصري بعدما أبرز في حلقاته الملاحم الوطنية التي يقوم بها جنود القوات المسلحة البواسل في شمال سيناء وفي حربهم على الإرهاب.

وأضافت "شيحة" خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن عملها مع الفنان الكبير عادل إمام قد قام بدعمها وإثرائها فنيا، خاصة وبعدما قررت العودة إلى مجال السينما والدراما مرة أخرى: "روحت زرته ورفع من معنوياتي بشكل كبير جدا".

وعن حياتها الشخصية، أكدت أنها دائما ما تضع نصب أعينها أبناءها وأهلها ولا تسعى حاليا إلى الدخول في أي قصة حب جديدة، بينما تريد حاليا إعادة حساباتها الخاصة، متابعة: "بحب الفن جدا ومؤمنة بيه، وأنا خرجت من أسرة تربت على الفن بكل أشكاله، ومصممة على النجاح والظهور في أدوار مبتكرة غير تقليدية".