مخرج مسلسل الاختيار: كل ما نجيب سيرة الشهيد منسي نلاقي الناس بتعيط

أعرب المخرج بيتر ميمي، عن فخره بكونه جزءا من مسلسل الاختيار الذي جسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، "فخور أنه تم إسناد مثل هذا المسلسل لشخصيتي وشرف لأي حد أنه يكون في مسلسل زي ده".

وأضاف ميمي، خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية CBC، أن مسلسل الاختيار هو عبارة عن قصة حقيقية ونقوم بعمل فترة زمنية عاصرناها بأعيننا منذ عام 2012 وحتى عام 2019 ونهاية أحداث المسلسل وكنا جزءا من هذه الأحداث ولم يروها أحد لنا.

وتابع، أن شخصية الشهيد أحمد المنسي كانت عظيمة وأثناء التصوير كانت روح المنسي موجودة وطيبة جدا وحسينا بده جداً "في حاجات كده لما ننزل تصوير تلاقيها متسهلة ومعلومات بنكون عاوزين نعرفها نلاقيها بتيجي لينا وأماكن نبقي شقيانين في دماغنا عن أماكن التصوير وفجأة ده كله بنلاقيه".

وأكد، أنه أثناء تحضير المسلسل "إحنا قعدنا مع أسرة الشهيد وأولاده وأصدقائه وأصحاب عمره وزملائه في الشغل والناس اللي كان بيقعد معاهم على القهوة وفعلا كان محبوب جداً، وكل ما نجيب سيرة الشهيد أحمد منسي نلاقي الناس بتعيط، ولما كنا بنصور في القهوة اللي كان بيقعد فيها قعدت مع راجل صاحب محل وكان بيعيط وقولتله عاوز تقول حاجة لمنسي في المسلسل فقالي إن الشهيد قاله عاوز أشوفك قبل ما أموت بتصلي فلو روحت قبره قوله اني بقيت بصلي".