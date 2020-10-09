"فايق": القادم من كورونا سيئ ومخيف.. وهناك حديث عن موجة ثالثة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن القادم فيما يخص فيروس كورونا سيئ ومؤلم ومخيف، معتمدًا في ذلك على مؤشرات أوروبية وعالمية.

وأضاف "فايق" خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "هناك بدأ فصل الشتاء مبكرًا عن مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث اتضح الانتشار الحقيقي للفيروس، وقد كان عنيفًا في مصر خلال الشتاء الماضي".

وتابع: "خلال أسابيع هنبتدي نشوف موجة أقوى لفيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه منذ بداية أزمة انتشار الفيروس أصيب 37 مليون شخص حول العالم توفى مليون منهم.

وأردف: "كل دول العالم التي شهدت فصل الشتاء تعيش الموجة الثانية من الفيروس، وربما يكون هناك أحاديث حول الموجة الثالثة، وفي فرنسا جرى غلق 4 مدن نتيجة لانتشار الفيروس".

وأوضح أن يوم أمس شهد أعلى نسبة إصابة على مستوى العالم بواقع 300 ألف حالة، مشيرًا إلى وجود صراع واضح بين السياسيين والاقتصاديين من جهة، وأهل الطب من جهة أخرى، بسبب عدم سماح السياسيين والاقتصاديين رفض الغلق على غرار ما حدث في إسبانيا.

"ميركل": الأسابيع المقبلة حاسمة بالنسبة لتطور انتشار كورونا في الشتاء

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إنَّ الأيام والأسابيع المقبلة، تعتبر حاسمة بالنسبة لتطور انتشار فيروس كورونا في فصل الشتاء، موضحة أن الهدف هو السيطرة على أعداد الإصابات بما يسمح بتتبع كل إصابة والوصول إلى كل جهة اتصال وتحذيرها.

وأضافت ميركل، في برلين عقب مؤتمر عبر الفيديو مع عُمَد أكبر 11 مدينة ألمانية، "سنواجه تحدي ما إذا كان بإمكاننا إبقاء الجائحة في ألمانيا تحت السيطرة، أو ما إذا كنا نفقد السيطرة عليها".

ودعت ميركل، المواطنين، لا سيما الشباب، إلى تفهم القيود الحالية من حظر التجول وحظر التجمعات وتقييد مواعيد المحال والمطاعم وحظر المشروبات الكحولية، لافتة إلى أنه يتعين على الجميع التفكير في مصلحة أسرهم وكبار السن والمصلحة العامة.

يشار أن الاجتماع شارك فيه عمد مدن برلين وهامبورج وبريمن وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا ودوسلدورف ودورتموند وإيسن ولايبزيج وشتوتجارت.