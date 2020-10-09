مستشار الرئيس يكشف الفارق بين أعراض كورونا والإنفلونزا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية متشابهة، لافتًا إلى أن كورونا أحد الفيروسات المسببة لالتهابات الجهاز التنفسي، ولذلك فإن أعراضه تتشابه مع الإنفلونزا.

وأضاف تاج الدين خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "هناك بعض الفروق، مثل تكسير الجسم والآلام في العضلات، ودرجة الحرارة أعلى، والأعراض التنفسية قد تكون أعلى، لكن الكثير من أعراض الانفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض كورونا".

وتابع: "إذا أصيب أي شخص بالانفلونزا الموسمية يجب ألا يذهب إلى المدرسة أو الجامعة"، مشيرًا إلى أن العالم يشهد عددا كبير من التجارب على مجموعة من الأمصال أو اللقاحات ضد فيروس كورونا في مراحل مختلفة.

وأردف، أن هذه المراحل تبدأ بالتجارب المعملية ثم تجارب على الحيوانات ثم مرحلة التجارب السريرية على البشر، التي تجرى بعد التأكد من أمان الطعم وفعالية تأثيره ومعرفة مقدار الجرعة التي يجب أن يحصل عليها المريض.

وواصل: "في الصورة هناك 9 أو 10 تطعيمات يخضع بعضها للتجارب السريرية، وتجرب في مصر لقياس فاعليتها لإكساب المواطنين نوعًا من الوقاية ضد هذا الفيروس".