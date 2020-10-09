"تاج الدين": الالتزام بالكمامة يحمينا من الموجة الثانية لـ"كورونا"

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا هي زيادة أعداد المصابين بالمرض، مشيرًا إلى أن الموجة الأولى شهدت زيادة كبيرة في أعداد المصابين ثم قلت، وارتفعت مرة أخرى.

وأضاف تاج الدين خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الارتفاع الثاني في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول سُمي بالموجة الثانية".

وتابع: "ما زلنا في الموجة الأولى ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ألا نصاب بالموجة الثانية، وذلك من خلال الاستمرار في أساليب الوقاية والحماية واتباع الإجراءات الاحترازية، حيث تنتشر العدوى من إنسان مصاب إلى آخر، ونحن إذا قطعنا هذه السلسلة، نتعشم ألا نصاب بالموجة الثانية، ونرجو أن نستمر في عدم التهاون في ارتداء الكمامة واتباع أساليب النظافة العامة والشخصية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.