عادل خطاب: لا ينصح بارتداء الأطفال للكمامة في الفسحة أو أي مكان مفتوح

قال عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إنه ينصح بأن يرتدي الطلاب الكمامة و"الفيس شيلد" في الأماكن المغلقة مثل الفصول ووسائل المواصلات.

وأضاف خطاب خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "إذا كان الطالب سيتواجد في مكان مفتوح مثل الفسحة والملعب أو حصة تربية رياضية فإنه لا ينصح بأن يرتدي الطفل الكمامة أثناء ارتداء الماسك والفيس شيلد".

وتابع: "لا ننصح بارتداء الكمامة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، كما يجب على المدارس أن تقلل عدد الطلاب المتواجدين فيها، وبالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، فإن الفيس شيلد سيكون أفضل لأنه سيمنحهم حرية حركة، والشركات تتنافس وأنتجت منتجات تناسبهم، والعالم يتغير، والأطفال سيتعودون على الفيس شيلد".