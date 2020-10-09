جمعة من مسجد النقيب مصطفى أحمد: الوفاء للشهداء يقتضي السير على دربهم

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة داخل مسجد النقيب مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية، وذلك بعد افتتاح المسجد، ضمن سلسلة افتتاح عدد كبير من المساجد.

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، إن الدولة تبني في جميع المجالات بالإضافة إلى أنها تحارب الإرهاب وتبني البلاد في آن واحد، مشيرا إلى أن ما تم في الست سنوات الماضية من بناء مساجد هو الدليل على كبر حجم المجهود الذي يتم من قبل الدولة المصرية.

وأكد أن جميع المساجد في محور المحمودية من تنفيذ القوات المسلحة وعندما يطلق أسماء الشهداء فهذا حقهم فالدول العظيمة تطلق اسماء الشهداء وتذكرهم دائما.

وتحدث عن فضل القتال في سبيل الله، مؤكدا أنه ما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد فهو يود أن يعود ليستشهد مرات ومرات، فالشهادة نعمة.

وأوضح أن الوفاء للشهداء يقتضي أمرين الأمر الأول السير على دربهم من أجل الحفاظ علي الوطن والثاني القضاء على جماعات الإرهاب وأهل الشر لمواجهة قوى الشر.

وأشار إلى أن هذا المسجد الثامن الذي أنشأته الهيئة الهندسية، لافتا إلى أن كل زاوية تم تطويرها إلى مسجد وهذا هو مفهوم المسجد الجامع تسلمنا 7 مساجد من 11 مسجدا خلال شهرين من تنفيذ الهيئة الهندسة.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة، لا تصدقوا أصحاب الصفحات الوهمية والجماعات الإرهابية وأهل الشر، فالوفاء لحق الشهداء يقتضي الوفاء لهذا الوطن.