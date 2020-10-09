وكيل "تعليم دمياط" يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة "كانجارو الدولية"

كرّم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطلاب الفائزين في مسابقة "كانجارو" الدولية للرياضيات، التي نظمتها الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم.

وهنأ "وكيل الوزارة" الطلاب الفائزين معربًا عن سعادته بحصول أبنائه من طلاب المحافظة على مراكز متقدمة بالمسابقة الدولية، مشيرا إلى أن المسابقة تهدف إلى تطوير قدرة الطالب على استخلاص المتعة من خلال التفكير وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة بالرياضيات ومنحهم الثقة في قدراتهم.

كما قدم "وكيل الوزارة" الشكر لكافة القائمين على المسابقة وخاصة إدارة المشاركة المجتمعية بقيادة "جيرمين رياض" والمعاونين وأولياء أمور الطلاب لتشجيع أبنائهم على البحث والمعرفة.