الدقهلية تسجل الشهيد 37 بعد وفاة إخصائي أشعة بفيروس كورونا

سيطرت حالة من الحزن على الأطقم الطبية بمستشفي السنبلاوين العام في الدقهلية، إثر استشهاد الدكتور أيمن رمضان، إخصائي الأشعة، اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الأطباء يقدمون كل يوم شهداء للوطن خلال معركتهم في علاج المرضى بفيروس كورونا، ووصل عدد شهداء الجيش الأبيض في الدقهلية إلي الآن 37 طبيب، ولذلك جمعنا ضحايا كورونا في "قائمة الشرف لأطباء الواجب"، وجري جمع صورهم وتعليقها في النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.

وعلق الدكتور أحمد زهران، أمين عام نقابة الأطباء بالدقهلية، علي وفاة إخصائي الإشعة بمستشف السنبلاوين قائلا: "علي مدار الأزمة فقدت مستشفي السنبلاوين العام ثلاثة من أنقي أبنائها، الكل يشهد لهم بالصلاح والتقوي ..إنهم جنود الأطباء الشباب"

وقبل عدة شهور جمعت صورة تذكارية كل من الدكتور عبداللطيف دبور، إخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور محمد العسيلي استشاري أمراض باطنة بنفس المستشفى، ومرت الأيام ليصاب الدكتور عبد اللطيف بالفيروس

وتأثر الجميع بإصابة " دبور" وتعلقت القلوب والحناجر بالدعاء له بالشفاء بعد حجره يومين في مستشفى السنبلاوين العام، وبعدها تم تحويله إلي مستشفى العزل بتمي الأمديد بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا، وجرى وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، إلي أن توفاه الله يوم 17 يونيو 2020

كان لوفاة "دبور" أثر كبير في نفوس زملائه، وشددوا من الإجراءات الاحترازية داخل المستشفى، وهدأت الأمور إلي أن جري إعلان إصابة الدكتور محمد العسيلي استشاري أمراض باطنة بنفس المستشفى، وجري حجزه بمستشفى صدر المنصورة بعد إصابته بالفيروس إلى أن توفي أمس، وكان هو الشهيد رقم 36 بين أطباء الدقهلية.

ولحق بهم ثالثهم الدكتور أيمن رمضان، إخصائي الأشعة، بمستشفى السنبلاوين العام بعد إصابته بالفيروس وحجزه بمستشفى السنبلاوين العام وتدهورت حالته وتوفي صباح اليوم ليكون هو الشهيد رقم 37 .