باكستان تحظر "تيك توك" بسبب المحتوى غير الأخلاقي

أعلنت السلطات الباكستانية عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، محملة مديريه المسؤولية عن الفشل في منع تداول "محتوى غير أخلاقي" عبره.

وأوضحت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات في باكستان اليوم الجمعة، أن حظر التطبيق يأتي في ظل شكاوى من فئات مختلفة من المجتمع على "محتوى غير أخلاقي وخليع"، يجري تداوله عبره، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

ولفتت سلطة الاتصالات الباكستانية، إلى أنها ستراجع هذا القرار إذا وضع مديرو التطبيق آلية مرضية للتعامل مع المحتوى غير القانوني.

ونجح تطبيق "تيك توك" من النجاة في الولايات المتحدة قبل ساعات قليلة من حظره نهائيا، حيث منحت شركتا "وولمارت" و"أوراكل" قبلة الحياة للتطبيق الصيني، ونالت الصفقة مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذى سعى إلى حذف التطبيقات الصينية في أمريكا باعتبارها تمثل "تهديدا كبيرا" للأمن القومي الأمريكي.

ويعود تاريخ الأزمة إلى بداية أغسطس الماضي، عندما وقع الرئيس الأمريكي أمرين تنفيذيين، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات" خلال 45 يوما.

وبرر ترامب حظر التطبيقات الصينية، قائلا: "يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكي (تيك توك) و(وي تشات) لحماية أمننا القومي، حيث تجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه، عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين".

وبخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، هناك دولتان أخريان تسعيان لحظر تطبيق "تيك توك"، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي الهند، أصدرت السلطات قراراً حظرت فيه التطبيق إضافة إلى 58 تطبيقاً آخر، معللة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، إن بعض التطبيقات تضر بسيادة ونزاهة الهند، وأمن الدولة، والنظام العام.

وقال تقرير نشرته مجلة فوربس، إن هذا الحظر شكل ضربة لمالك "تيك توك" الذى استثمر أكثر من مليار دولار لبناء قاعدة مستخدمي تطبيقه في الهند، لكنه الآن يواجه خسائر تصل إلى 6 مليارات دولار، وسط دعوات لحذف التطبيق من الهواتف.

وفى أستراليا، قال السيناتور جيم مولان، نائب رئيس قسم التدخل الخارجي، إن "تيك توك" قد يكون خدمة للتجسس ولجمع البيانات، وطالب المستخدمين بالحذر والتدقيق، وكان النائب العام الأسترالي، جورج كريستنسن، اتهم بعض الجهات بإساءة استخدام التطبيق ودعا لحظره، كما حث رئيس الوزراء، سكوت موريسون، الأشخاص الذين يحمّلون بياناتهم على التطبيق إلى الحذر.