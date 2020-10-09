كبار سن تعانين من أمراض مزمنة.. وفاة 4 سيدات بعزل بلطيم

سجل مستشفى العزل ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، وفاة 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا، اليوم، وقالت مصادر طبية إن الحالات الأربع لسيدات من كبار السن كانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأضافت المصادر،أن المستشفى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلها وتكفينها طبقًا للاشتراطات الصحية لضحايا فيروس كورونا المستجد، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم.

وأكدت المصادر أن الضحايا هن " سامية.ع.إ"، 59 عاماً، من الحامول "حسنية.ي.أ" 75عامًا، من قرى الخريجين "نفيسة.ع.ع"، 61عامًا، من مركز قلين و"سيمة.ع.ز" 66 عاماً من كفرالشيخ.

وعاد المستشفى مرة أخرى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، عقب قرار إخلائه وعودته لممارسة عمله كمستشفى مركزي يقدم كافة الخدمات الطبية، وسط إجراءات وقائية مشددة فرضتها الأطقم الطبية.