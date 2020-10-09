وزير الأوقاف يصلي العصر قصرا مع شباب أفارقة قبل سفرهم من الإسكندرية

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة العصر قصراً مع الطلاب الأفارقة المسافرين إلى بلادهم، داخل مسجد النقيب مصطفى أحمد مصطفى، بمحور المحمودية في الإسكندرية.

وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، إن الدولة تبني في جميع المجالات بالإضافة إلى أنها تحارب الإرهاب وتبني البلاد في آن واحد، مشيرًا إلى أن عدد المساجد التي تم بناؤها في السنوات الست الماضية دليل على حجم المجهود الذي يتم من قبل الدولة المصرية.

وأكد أن جميع المساجد في محور المحمودية من تنفيذ القوات المسلحة وعندما يطلق أسماء الشهداء عليها فهذا حقهم فالدول العظيمة تطلق أسماء الشهداء على المنشآت لتخلد تذكراهم، وتحدث عن فضل القتال في سبيل الله، مؤكدًا أن ما من أحد يود أن يعود إلى الدنيا إلا الشهيد فهو يود أن يعود ليستشهد مرات ومرات، فالشهادة نعمة.

وأوضح أن الوفاء للشهداء يقتضي أمرين الأمر الأول السير على دربهم من أجل الحفاظ على الوطن والثاني القضاء على جماعات الإرهاب وأهل الشر لمواجهة قوى الشر.

وأشار إلى أن المسجد الذي جرى افتتاحه اليوم، هو المسجد الثامن الذي أنشأته الهيئة الهندسية، لافتا إلى أن كل زاوية تم تطويرها إلى مسجد وهذا هو مفهوم المسجد الجامع، وعلق قائلاً: "لا تصدقوا أصحاب الصفحات الوهمية والجماعات الإرهابية وأهل الشر، فالوفاء لحق الشهداء يقتضي الوفاء لهذا الوطن".