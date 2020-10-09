أنغام من حفلها بالمنارة: الرجالة يقولوا معايا لزوجاتهم "بحبك وحشتيني"

طلبت النجمة أنغام من الرجال الحاضرين لحفلها بقاعة المنارة مع زوجاتهم، أن يرددوا معها كلمات أغنيتها الشهيرة "بحبك وحشتيني" التي صعدت عليها.

وقالت أنغام لجمهورها: "لو سمحتم الرجال بس يرددوا معايا كلمات الأغنية دي لزوجاتهم".

ويعد الحفل هو أولى حفلات أنغام الجماهيرية بالقاهرة بعد عودة الحياة لطبيعتها، والتي كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا.

ووضعت إدارة قاعة المنارة عددا من الشروط من أجل حضور الحفل، من بينها شروط ومحاذير يجب تطبيقها وهي:

- ممنوع الدخول بدون الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة في الدخول والخروج للحفاظ على سلامة الجميع.

- ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة (الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور وغيرها).

- يحق للمنظمين طرد أو منع دخول أي شخص يحمل أي ممنوعات، أو يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة.

وقالت أنغام في تصريحات لبرنامج "trending"، منذ أيام أنها تعمل حاليا على تصوير 15 أغنية، التي يضمها ألبومها الخليجي "مزح"، في كليب واحد، يجري تصويره على مدار ثلاثة أيام، على أن تنتهي منه 6 أكتوبر.

ومن المفترض أن يتم طرح الكليب، تزامنا مع طرح الألبوم منتصف أكتوبر الحالي.

وكانت أنغام، أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر"، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزح".

وكتبت أنغام "الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.

وكشفت تفاصيل تعاونها الثاني مع الشاعر المستشار تركي آل الشيخ، حيث تتعاون معه في أغنية جديدة في ألبومها الخليجي المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثاني الذي يجمعهما بعدما تعاونا من قبل في أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد.