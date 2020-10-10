حظك اليوم السبت 10-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين له، كما أنه يسعى دائما إلى أن يكون محل اهتمام من حوله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك فرص رائعة، ويدفعك للتعامل بحيوية وتفرض إرادتك بلطف.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك وقد يفقد الجميع كل مقاومة أمام حضورك وتأثيرك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.