صور.. أنغام تحيي أولى حفلاتها بعد أشهر من الغياب بسبب "كورونا"

أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا يعد الأول لها في القاهرة، بعد توقف الحفلات بسبب كورونا والتزام جميع الحضور بارتداء الكمامات وجميع الإجراءات الصحية حيث أقيم الحفل بساحة مركز المنارة نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير.

حضرت أنغام بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وصعدت على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مرددة أغنية "بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور وتألقت أنغام بوصلة طربية.

وطلبت النجمة أنغام من الرجال الحاضرين لحفلها مع زوجاتهم أن يرددوا معها كلمات أغنيتها الشهيرة "بحبك وحشتيني" التي صعدت عليها.

وقالت أنغام لجمهورها: "لو سمحتم الرجالة بس يرددوا معايا كلمات الأغنية دي لزوجاتهم".

ووضعت إدارة قاعة المنارة عددا من الشروط من أجل حضور الحفل من بينها شروط ومحاذير يجب تطبيقها وهي:

- ممنوع الدخول بدون الكمامة ومراعاة المسافات الآمنة في الدخول والخروج للحفاظ على سلامة الجميع.

- ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها.

- ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة (الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور وغيرها).

- يحق للمنظمين طرد أو منع دخول أي شخص يحمل أي ممنوعات أو يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة.

وكانت أنغام قد صرحت لبرنامج "trending"، منذ أيام بأنها تعمل حاليا على تصوير 15 أغنية، التي يضمها ألبومها الخليجي "مزح"، في كليب واحد، يجري تصويره على مدار ثلاثة أيام، على أن تنتهي منه 6 أكتوبر.

ومن المفترض أن يتم طرح الكليب، تزامنا مع طرح الألبوم منتصف أكتوبر الحالي.

وكانت أنغام أعلنت عبر حسابها بموقع تويتر، الانتهاء من ماستر ألبومها الخليجي "مزح".

وكتبت أنغام: الحمد لله ماستر ألبومي الخليجي الجديد ⁧‫"مزح‬⁩" جاهز، الصورة تجمعني مع الرائع ⁧‫سهم‬⁩ ومهندس الصوت الكبير ⁧‫أمير محروس‬⁩.

وكشفت تفاصيل تعاونها الثانى مع الشاعر المستشار تركى آل الشيخ، حيث تتعاون معه فى أغنية جديدة فى ألبومها الخليجى المقبل، لتعد هذه الأغنية بمثابة التعاون الثانى الذى يجمعهما بعدما تعاونا من قبل فى أغنية "بخاف أفرح"، من ألحان خالد.